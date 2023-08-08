برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة والاطمئنان في الاقتصاد المصري



(مصراوي):

قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن إعلان المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي مؤشر جيد للغاية ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضافت لمصراوي، أن أستمرار الارتفاع في الاحتياطي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها.

واوضحت، أن المركزي يخطو خطوات جادة في تعضيد الاحتياج من الدولار من خلال طرحه لشهادات دولارية وجذب الاستثمارات للسوق المصرية.

وعن زيادة الاحتياطي من الذهب، أكدت أن زيادة الاحتياطيات من النقد أو الذهب يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أننا مررنا بمراحل صعبة وكل اقتصادات العالم مرت بمرحلة صعبة نتيجة لاستمرار حرب روسيا واوكرانيا وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في العالم إلا أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات.

ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم أستغلال الأزمات.