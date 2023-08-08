الجمعة المقبل.. الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدمنهور
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام في الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.
ويقول الدكتور خالد داغر: إن المهرجان يأتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا والهادف إلى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر.
وأضاف: تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى.
وأشار إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، مشيرا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية والمنشد أحمد العمرى وفرقته.
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