"اياتا" : انخفاض الطلب علي الشحن الجوي خلال يونيو الماضي

كتب - محمد عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" عن انخفض الطلب العالمي علي الشحن الجوي خلال شهر يونيو الماضي ، وأظهرت بيانات "اياتا" من خلال متابعة الأسواق انكماش حركة الطلب علي الشحن الجوي بشكل ملحوظ ووصولها لحجم الطلب في شهر فبراير 2022 ، وانخفض الطلب بنسبة 8.1٪ مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 .

وقال ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا" : هناك عوامل رئيسية تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي ، منها انخفضت التجارة العالمية بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في مايو الماضي ، مما يعكس ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة وتقلص الفرق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي وتجارة السلع العالمية إلى -2.6 نقطة مئوية في مايو الماضي ، وهو ما يمثل أصغر فجوة منذ يناير 2022 ، ومع ذلك لا تزال الفجوة تشير إلى أن الشحن الجوي لا يزال يعاني أكثر من شحنات الحاويات من التباطؤ في التجارة العالمية .

وتابع والش انخفاض الإنتاج الصناعي والصادرات العالمية ، وذلك ظهر خلال يونيو الماضي حيث كان كل من مؤشر مديري مشتريات ناتج التصنيع أو مؤشر مديري المشتريات (49.2‎%) وطلبات التصدير الجديدة مؤشر مديري المشتريات (47.1‎%) أقل من علامة 50‎% .

وأشار ويلي الي أن هناك آمالاً أن تهدأ الظروف التجارية الصعبة للشحن الجوي مع انخفاض التضخم في الاقتصادات الرئيسية ، وأن تشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، مما قد يحفز نشاطا اقتصاديا أكبر .

الشرق الأوسط

حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 0.5٪ في أحجام البضائع في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي ، كان هذا تحولا قويا عن الانخفاض السنوي بنسبة 2.9٪ المسجل في مايو الماضي ، وارتفعت السعة بنسبة 11.1٪ لهذا الشهر ، وشهدت كل من مناطق الطرق بين (الشرق الأوسط وآسيا) و(الشرق الأوسط وأوروبا) نموا سنويا بالنسبة للنصف الأول من العام، وانخفض الطلب على البضائع بنسبة 5.6٪ مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة بنسبة 11.2٪ في السعة .

أفريقيا

شهدت شركات الطيران الأفريقية انخفاضا بنسبة 2.8٪ في الطلب مقارنة بيونيو الماضي ، وكان هذا انخفاضا في الأداء مقارنة بالشهر السابق (-1.9٪) ، كما انخفضت السعة في يونيو الماضي بنسبة 3.7٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 في النصف الأول من العام، وتباطأ الطلب على البضائع بنسبة 4.4٪ بينما ارتفعت السعة بنسبة 1.6٪.

آسيا

شهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ انخفاض أحجام شحناتها الجوية بنسبة 3.6٪ في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 ، وكان هذا أيضا انخفاضا مقارنة بمايو (-2.5٪)، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف الطلب على الأسواق داخل آسيا، على الرغم من أن الممر التجاري بين آسيا وأمريكا الشمالية شهد تحسنا في الاداء ، وزادت السعة المتاحة في المنطقة بنسبة 24.4٪ مقارنة بيونيو 2022 بالنظر إلى النصف الأول من عام 2023، انخفض الطلب على البضائع بنسبة 6.5٪ مقارنة بفترة العام الماضي مقابل زيادة بنسبة 27.0٪ في السعة .

أمريكا

شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضا بنسبة 6.5٪ في إجمالي أحجام البضائع في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، مما يمثل الشهر الرابع على التوالي الذي حققت فيه المنطقة أضعف أداء ، ومع ذلك كان هذا تحسنا مقارنة بمايو (-8.6٪). تقلصت CTKs بين أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 2.7٪ فقط في يونيو، بعد ثلاثة أشهر من الانقباضات المكونة من رقمين زادت السعة بنسبة 0.7٪ مقارنة بيونيو 2022 بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، وانخفض الطلب على البضائع بنسبة 10.5٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، في حين انخفضت السعة بنسبة 0.7٪.

أوروبا

شهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضا بنسبة 2.8٪ في أحجام البضائع في يونيو الماضي ، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 كان هذا تحسنا في الأداء مقارنة بمايو (-6.6٪)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء المذكور أعلاه بين أوروبا وأمريكا الشمالية وزادت السعة بنسبة 4.4٪ مقارنة بيونيو 2022 وانخفض الطلب على البضائع بنسبة 10.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت سعة نصف العام بنسبة 2.5٪.

أمريكا الجنوبية

كان أداء شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى في يونيو الماضي ، مع زيادة بنسبة 7.3٪ في أحجام البضائع مقارنة بيونيو 2022 وكان هذا تحسنا مقارنة بمايو (+3.8٪) وارتفعت السعة في يونيو بنسبة 15.4٪ عن نفس الشهر في عام 2022 وبالنسبة للنصف الأول من عام 2023 ارتفع الطلب على البضائع بنسبة 0.9٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت السعة بنسبة 18.0٪.