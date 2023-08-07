إعلان

BBC

منشور مهم من مرفق الكهرباء بشأن الأجهزة التي تعمل بـ"فيشة"

11:47 م الإثنين 07 أغسطس 2023

احرص على فصل التيار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد صلاح:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعليمات مهمة بشأن الأجهزة الكهربائية التي تعمل بـ "فيشة".

وأوضح الجهاز، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، بعد الانتهاء أحرص على سحب الفيشة من مصدر الكهرباء لأن تركها يستهلك الطاقة".

سوق مصراوى

الأجهزة الكهربائية مرفق الكهرباء فصل التيار الكهربي استهلاك الكهرباء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market