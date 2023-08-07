منشور مهم من مرفق الكهرباء بشأن الأجهزة التي تعمل بـ"فيشة"
كتب - محمد صلاح:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعليمات مهمة بشأن الأجهزة الكهربائية التي تعمل بـ "فيشة".
وأوضح الجهاز، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، بعد الانتهاء أحرص على سحب الفيشة من مصدر الكهرباء لأن تركها يستهلك الطاقة".
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