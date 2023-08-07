"الصحة": مصر تولي اهتماما كبيرا بتوطين الأدوية وتنتج نحو 65% منها محليًا

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 65% من الأدوية محليا.

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار، في اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول".

وأشار إلى أن هناك شحًا في أدوية الغدة الدرقية المستوردة، ويوجد له نوعان من الدواء المثيل ينتج محليا، بنفس المادة الفعالة ونفس التركيب، وأرخص في السعر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة"، لافتا إلى أن "مرض الغدة له أدوية مثيلة تصنع في مصر وبنفس المادة الفعالة للدواء المستورد".

ونفى الدكتور حسام عبدالغفار حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.

وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.