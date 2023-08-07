تؤدي للوفاة.. جمال شعبان يحذر من شرب لتر ماء في هذه الحالة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن الجسم يحتاج حوالي ٣ لتر ماء في اليوم لكن لو الشخص شرب أكتر من لتر "١٠٠٠ سي سي" بسرعة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلى تستطيع فقط التخلص من "٨٠٠ سي سي" في الساعة مما يؤدي إلى dilution تخفيف لأملاح الدم hyponatremia.

وأضاف: "يؤدي نقص الصوديوم إلى اضطراب وظيفة المخ وإختلال الوعي وربما الوفاة في الحالات الشديدة وأكثر الأشخاص عرضة هم الرياضيون وخاصة الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة".

وعن العلاج شدد على ضرورة التوقف عن شرب مزيد من الماء - مدرات البول - أقراص الصوديوم أو محلول الصوديوم".

وتابع:"جعلنا من الماء كل شيء حي".. هذا صحيح لكن "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مشيرًا إلى أن الشيء إذا زاد عن حده إنقلب ضده.