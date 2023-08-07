انخفاض تدريجي والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

المؤتمر الثالث عشر لعلماء المصريات بهولندا يناقش "مستقبل مصر القديمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح تنشط على البحر المتوسط بشواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية).

وتسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

والوجه البحري 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.