مجلس الحوار الوطني يثمن قرارات الإفراج عن محبوسين احتياطيا
كتب- إسلام لطفي:
صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وانهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الامناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة جديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الاثنين.
وكتب "العوضي" عبر حسابه على فيسبوك: "منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.. إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم".
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