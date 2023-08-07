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بالفيديو.. برلمانية ترصد خروج عمر الشنيطي من محبسه

04:28 م الإثنين 07 أغسطس 2023

مجلس النواب

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كتب- إسلام لطفي:

نشرت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بثا مباشرا، أثناء خروج عمر الشنيطي رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، من محبسه.

وكتبت في المنشور: ولا أي كلمة ممكن توصف السعادة والفرحة.. لأجل هذه اللحظة، هم كبير يهون.

وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة جديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الاثنين.

وكتب "العوضي" عبر حسابه على فيسبوك: "منهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.. إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم".

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