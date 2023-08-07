الحصرى يكشف كواليس زيادة أسعار قصب وبنجر السكر

كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في المقام الأول استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على تشجيع المزارعين.

وأوضح "الحصرى"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن يوم ٩ يوليو الماضى، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر، عن استلام محصول البنجر مما يهددهم بخسائر فادحة، وشارك في الاجتماع كل المسئولين المعنيين بقصب وبنجر السكر، منهم الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوي رئيس الشركة القابضة للسكر ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر ومسئولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.



وأضاف خلال الاجتماع تحدثنا عن كافة مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا خلال الاجتماع بتذليل كافة العقبات ودراسة زيادة أسعار التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل، وضمان عدم إحجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر هي في غنى عنها.



وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استجابة الحكومة بالتنسيق مع الشركات، لطلبات لجنة الزراعة خلال الاجتماع، حيث تم عقد جلسات الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين، وتم إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة ٤٠٠ جنيهًا.

وشدد الحصرى، على مواصلة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على القيام بدورها الداعم والمساند للمزارعين في كل أنحاء مصر، وبحث ومناقشة كافة المشكلات التي تواجهم والسعى لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة بالبلاد.