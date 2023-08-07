الأحد المقبل.. حفل إنشاد ديني لفرقة "المرعشلي" السورية بمركز إبداع قبة الغوري

القاهرة- أ ش أ:

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا للإنشاد الديني تقدمه فرقة "المرعشلي" السورية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل.

وقدمت الفرقة السورية عدة ألوان من الأعمال الدينية مثل: المدائح، والابتهالات الدينية والتواشيح الصوفية، ويصاحب تلك الأعمال عزف على آلات إيقاعية.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 1980 في سوريا بأمر الشيخ محمد صالح، ثم استقروا بمصر منذ عام 2012، ويشار إلى أن الفرقة هي من عائلة واحدة، تشمل الأب والأبناء وأبناء العم، ومعظمهم خريجي المدارس والمعاهد الموسيقية ومعلمين لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية.

وأكثر ما يجذب الأنظار للفرقة ويكمل لوحة الإبداع الرائعة، هى أزيائهم الموحدة شديدة الأناقة، وهذا يعد جزءا منهم ومن تفردهم وقد أضفى ذلك رونقا وجمالا على ما يقدمونه.