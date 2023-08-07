جمارك مطار سوهاج تضبط 48 محمولًا مع راكب قادم من الإمارات

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة مع راكب قادم من الإمارات، أخفى المضبوطات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبى علي طائرة "ويز أير"، اشتبه عمرو السيد مدير الحركة تفتيش الركاب في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتمرير حقائبه الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مروه بيرم تحت مأمور الجمرك إشراف حسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص تبين وجود أجسام متماثله متعددة، وشكل على ممدوح مدير ادارة جمرك مطار سوهاج لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ٤٨ هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة مخبأة بحقائب الراكب، وبلغت قيمة المضبوطات ٢٦٢ ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الاداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.