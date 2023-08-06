هل تواصل أسعار الدواجن تراجعها في الأسواق؟.. "الزراعة" توضح

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب تراجع أسعار الدواجن، موضحا أن الأسواق تشهد حاليا حالة من لاستقرار وقد تستمر في الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن مرتبطة بسياسة العرض والطلب.

وأوضح "القرش"، لمصراوي، أن الدولة وفرت أعلاف بقيمة أكثر من 5 ملايين طن، مشيرًا إلى أن إجمالي الأعلاف التي تم توفيرها تجاوزت الـ 2 مليار ونصف دولار؛ مما شجع المربين على مواصلة العمل والإنتاج فى ظل ظروف عالمية في غاية الصعوبة.

يذكر أن أسعار الدواجن، تراجعت في الأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات للكيلو بعد سلسلة الارتفاعات التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض مع تراجع أسعار العلف.