"مرفق الكهرباء" يحدد توقيت أقصى حمل على الشبكة
كتب- محمد صلاح:
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء، النشرة اليومية لمرصد الكهرباء، اليوم الأحد، معلنًا فيها أقصى حمل للشبكة اليوم.
وأشار، إلى أن أقصى حمل بالشبكة اليوم الأحد، بلغ 34 ألفا و500 ميجاوات، الساعة 8.56 مساء، فيما بلغ أدنى حمل 26 ألف و762 ميجاوات الساعة 7 صباحًا، لافتًا إلى أن تخفيض الأحمال يوم أمس السبت، جاء بالتنسيق مع المشتركين.
وكشف الجهاز، أن نسبة التغيير، مقارنة بالعام السابق، بلغ الحد الأقصى لها 5.18% والحد الأدنى 4.52%، لافتًا إلى أن أقصي حمل مساء 35 ألف ميجا وات، والفارق بين المتوقع والمتاح 10 آلاف و800 ميجاوات.
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