قرار تاريخي.. أول تعليق من "زراعة النواب" على زيادة سعر توريد قصب السكر

كتب- نشأت علي:

وجه النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للمزارعين خصوصًا مزارعي قصب السكر، مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيهًا بزيادة 400 جنيهًا للطن، لقى ارتياحاً كبيراً من مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر.

كما توجه "الشعينى"، بالتحية إلى وزير التموين ورئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ورئيس المحاصيل السكرية لدعمهم للجمعية العامة للقصب لزيادة سعر القصب، مؤكداً أن زيادة سعر توريد قصب السكر قرار تاريخى وغير مسبوق في عهد الرئيس، وسوف يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين وشركة السكر فى مقدمتها في ظل إقبال المزارعين على زيادة مساحات الأراضي بمحصول قصب السكر.

وقال: إن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر يؤكد التعاون فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، مؤكداً أن السعر اصبح مناسب للغاية للمزارعين ويحقق هامش ربح مناسب.