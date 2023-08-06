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"حياة كريمة" تُكرم الطفل حمزة بطل من ذوي الهمم بالمنيا

05:47 م الأحد 06 أغسطس 2023

''حياة كريمة'' تُكرم الطفل حمزة بطل من ذوي الهمم

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كتب- محمد عمارة:
حرصت مؤسسة حياة كريمة، على التواصل مع أسرة الطفل حمزة وليد من أبناء محافظة المنيا بطل من أبطال ذوي الهمم، وذلك لتكريمه بمقر المؤسسة نظرًا لموهبته في إلقاء الشعر والتي ظهرت فيه منذ الصغر وخلال مشاركته في العديد من الحفلات والمسابقات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، وحصوله على العديد من الجوائز.

واستطاع الطفل جذب الأنظار إليه نظراً لموهبته المتميزة في إلقاء الشعر ليكون قدوة ومثال إيجابي لغيره من الأطفال خاصة من ذوي الهمم.

وكرمت المؤسسة "حمزة" بمكافأة مالية وتوفير جهاز (لاب توب) له وأخوه يتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير بعض الأجهزة الكهربائية لأسرة الطفل سعيًا لتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك ضمن رؤية المؤسسة بتنمية مهارات وقدرات ذوي الهمم، وضمن أهداف مؤسسة حياة كريمة لبناء الإنسان بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم لضمان توفير حياة كريمة لهم.

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الطفل حمزة ذوي الهمم حياة كريمة المنيا

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