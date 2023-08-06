سؤال برلماني حول طرق التخلص من المخلفات الطبية بالمستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الصحه، بشأن طريقة التخلص من المخلفات الطبية على مستوى المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة.

وتساءلت البرلمانية: هل يتم التخلص من المخلفات بطريقة آمنة؟ أم أن المديريات والمستشفيات تتعامل مع المخلفات الطبية وكأنها مخلفات منزلية تسلمها لجامعي القمامة الذين قد يضعونها على الأرصفة في الشوارع؟.. وهل هناك متابعة ورقابة على طريقة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة؟.

كما تساءلت عن تدوير المخلفات الطبية وطريقة التخلص منها والمحارق الخاصة بوزارة الصحة وهل توجد شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات؟.

وطالبت البرلمانية بتوضيح طريقة التخلص من المخلفات الطبية لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية.