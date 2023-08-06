لارتفاع درجات الحرارة.. السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات ببعض الخطوط

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

جاء ذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على سلامة الركاب والمعدات.

وقالت الهيئة: إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئةـ، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.

وشددت على أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.