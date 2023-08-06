الجمعة.. "الحضرة" تحتفل بعيدها الثامن على المسرح المكشوف

كتب- محمد شاكر

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية تحييها فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، احتفالا بالعيد الثامن لتأسيسها، في ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم الأحد- أنه من المقرر أن تستضيف فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي خلال الحفل المنشد محمود التهامي، وتقدم الفرقة خلال الأمسية مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الديني منها : "مدد یا رسول الله ، والله ما طلعت شمس ولا غربت ، أيا من بالوفا قد عودوني ، صلينا الفجر فين ، حلفت بسرك الأسمى ، يا نسيم الريح ، البردة ، إننا فقراء ، هاتوا الدفوف للفرح ومدد يا سيدة" إلى جانب موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله .

ونوهت الأوبرا إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية ، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف وتقدم مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: ( محيي الدين بن عربي، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ) ، كما قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.