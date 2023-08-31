مصر للمعلوماتية: الطالبان أحمد ومحمد الجندي يتوجان بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث ببريطانيا

كتب- عمر كامل:

قدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة لكل من الثنائي أحمد ومحمد الجندي الطالبين بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ونجمي المنتخب الوطني للخماسي الحديث لحصولهما على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للخماسي الحديث والتي أقيمت في بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

وجرى تتويج الثنائي أحمد ومحمد الجندي أعضاء المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الطالبين بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، بالميدالية الذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة، حيث تفوق المنتخب المصري على نظيره البريطاني صاحب الأرض والذي إحتل المركز الثاني برصيد 4450 نقطة، فيما حل منتخب كوريا الجنوبية بالمركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وهنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطالبين محمد وأحمد الجندي الفائزين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للخماسي الحديث قائلة: " نحن سعداء بتراكم وتتابع إنجازات أبناء الجامعة في البطولات العالمية حيث واصل كالعادة كل من الشقيقين أحمد ومحمد الجندي حصد المركز الأول في بطولة العالم ببريطانيا وهو ما تعودنا عليه منهما في كافة البطولات التي يشاركون بها ويرفعون اسم مصر عالياً".

وأعربت الدكتورة ريم بهجت عن سعادتها بالمستوى الجيد الذي ظهر به لاعبو الفريق في منافسات بطولة العالم، وهو ما يؤكد على أن طلاب جامعة مصر للمعلوماتية يسيرون بخطى قوية وثابتة مما جعلهم مميزون في كافة المجالات العلمية والرياضية، وهو ما يؤكده الوصول لمنصات التتويج العالمية وتحقيق العديد من البطولات والألقاب الدولية. ولفتت إلى أن هذه النتائج تعزز لدينا مشاعر الفخر والاعتزاز بهما مع الاستمرار في تقديم الدعم لهما مع تمهيد الطريق لهما هم وكافة طلاب الجامعة ليستمرا على طريق التقدم والارتقاء وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن الرياضة في الجامعة بمختلف منافساتها تشهد نهضة وازدهاراً في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لحرص الوزير الدكتور عمرو طلعت على تقديم كل الدعم لرفع اسم مصر عاليا مع المحافظة على المستوى المتميز للمواهب التي يتمتع بها طلاب الجامعة.

وأوضحت الدكتورة سماء طاهر، عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن أحمد ومحمد الجندي الطالبين بالفرقة الثانية بالكلية، مثالا يحتذي به في تحقيق الفوز والنجاح، لذلك نحن في جامعة مصر للمعلوماتية نعتز بحصول طلابنا على الجوائز التي تأتي انعكاساً لالتزام الجامعة المتواصل بتزويد الطلبة بتجربة أكاديمية عالمية المستوى ورحلة دراسية استثنائية ترتكز على تنمية المهارات القيادية والإبداعية، والتي من شأنها إعدادهم على نحو أفضل لسوق العمل في المستقبل، متطلعين إلى المضي في تحقيق التفوق والنجاح المتميز الذي يواكب أهداف جامعة مصر للمعلوماتية.

من جانبها قالت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية:" يسعدني أن أعرب عن خالص امتناني لكل من محمد وأحمد الحندي لإلتزامهما بالتفوق الرياضي وحصد المراكز المتقدمة في جميع البطولات المحلية والعالمية التي يشاركون بها وآخرها حصد ذهبية بطولة العالم ببريطانيا، وهو ما يجعلنا نحرص على توفير تجربة أكاديمية مكتملة ومتميزة لطلابنا واتاحة الفرص المواتية لهم لتعزيز الكفاءات والمواهب لديهم". مؤكدة أن جامعة مصر للمعلوماتية تعتز أن يتزامن تميز طلابها في الجانب الرياضي مع الجوانب الأكاديمية والعلمية.