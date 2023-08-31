قيادي بـ"قصور الثقافة" يحذر من تدخل الآباء في اختيارات أبنائهم

كتب- مصراوي:

حذر الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، من تدخل الآباء والأمهات في اختيارات أبنائهم، خاصة فيما يتعلق بموهبة أو مجال يحبونه، قائلًا: "يعني ابنك بيحب السباحة تمنعه منها ليه؟ سيبه ممكن يتفوق ويحقق بطولات".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "دور الأب والأم يكتشفوا مواهب ابنائهم وينموها، ولا يمنعهوها، نشوف الميل والرغبة للطفل، ونساعده".

وتابع: "نجاح الموهبة يأتي أولا من دور الأب والأم ودعمهم للطفل، لما تعلم ابنك السباحة هيبقى سباح وبطل رياضى".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.