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نائب محافظ الجيزة ومنسق التنمية الحضارية يتابعان تطوير بمساكن روضة السودان بالدقى

09:50 م الخميس 31 أغسطس 2023

مساكن روضة السودان

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كتب- محمد أبو بكر:
تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والمهندس إيهاب الحنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضارية أعمال التطوير الجارية بمساكن روضة السودان بحى الدقى للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على مبنى الخدمات بالمشروع حيث تابعت سير العمل بأقسام وإدارات المبنى ووجهت بضرورة إنجاز طلبات المواطنين مشددة على سرعة تلبية إحتياجاتهم.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع ضمن خطة التطوير الجارية بمحيط العقارات.

وعقدت هند عبد الحليم لقاء للمواطنين من أهالى روضة السودان للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضائهم عنها بمقر حي الدقي ووجهت ببحث عدد من الشكاوى التى تقدموا بها وسرعة الرد عليها.

رافق نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.

سوق مصراوى

روضة السودان الدقي هند عبدالحليم

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