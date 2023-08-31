إجراء وحيد يمنعهم من التسجيل.. الجامعات الخاصة تكشف موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا والسودان

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور حلمي الغر، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع، مسئولية قومية إلزامية ولا يوجد أي عذر لعدم قبول هؤلاء الطلاب إلا عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن نظام القبول مفتوح للتسجيل يوميًّا حتى 30 سبتمبر 2023.

وأضاف خلال لقائه مع وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، اليوم الخميس، أنَّ القبول لا يرتبط بأي طاقة استيعابية، حيث إنَّ هؤلاء الطلاب إضافة إلى مَن تم قبولهم هذا العام من الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية، عليهم ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية والتأكد منها.

وأشار إلى أنها تشمل: شهادة إتمام الدراسة الثانوية وشهادة قيد في العام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳، و"كما يعتد بالكارنيه الساري، مستندًا للقید"، وشهادة تحركات تفيد الإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أي حتى مارس ۲۰۲۳.

وشدد على أهمية تقديم الأوراق العلمية، والتي تشمل: "المحتوى العلمي المعتمد، بيان الدرجات المعتمد"، حيث يتم أخذهم من الطالب -في حال وجودهم- وإجراء مقاصة له، أما إن لم تتوفر فإن الطالب يؤدي امتحان تحديد مستوي طبقًا لإقرار يوقعه مع ولي أمره يحدد المستوى العلمي الذي وصل إليه الطالب.

ولفت إلى أنه يُعقد امتحان تحديد المستوى الثاني للطلاب العائدين من دراسي الطب الساعة 2 ظهرًا، والصيدلة الساعة 10 صباحًا، وذلك بجامعة القاهرة، وامتحانات الطلاب العائدين من الهندسة بجامعة عين شمس الـ 10 صباحًا، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح أنه تعقد امتحانات الطلاب العائدين من دارسي طب الأسنان بجامعة عين شمس العاشرة صباحًا 19 سبتمبر الجاري.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان.

وقالت وزيرة الهجرة إن الدولة المصرية حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.