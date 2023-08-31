مطار الغردقة يجتاز مراجعة شهادة "الأيزو" لنظام الإدارة المتكامل

كتب- محمد عبيد:

اجتاز مطار الغردقة الدولي المراجعة السنوية التي قامت بها "SGS" الجهة المانحة لنظام الإدارة المتكامل "IMS" طبقا للمواصفات القياسية "الأيزو" لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وزار الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار الغردقة الدولي وأجرى جولة تفقدية بالمطار شملت المرور على منطقة التوسعات بصالة السفر الداخلية بمبنى الركاب 2 وصالة VIP، ومشروع مبنى الركاب 1 ومشروع الاستندات الجديد بمبنى الركاب 1، ومشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات، كما تفقد منطقة الإجراءات والتفتيش للوقوف على سير العمل والعاملين أثناء إجراءات السفر والوصول.

وأشار الطيار أحمد منصور، إلى أن حصول مطار الغردقة الدولي على هذا الاجتياز نابع من حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.