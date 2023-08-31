وزير الطيران يبحث مع سفيرة أيرلندا فتح خطوط طيران جديدة

كتب- محمد عبيد:

بحث الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، مع سفيرة دولة أيرلندا لدى مصر، نولا أوبراين، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، وذلك خلال استقباله للسفير والوفد المرافق لها بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

وأوضح الفريق محمد عباس، أن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المهمة ومن بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوي لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفني في مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الأيرلندية.

واستعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية، خاصة وأن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع 4 رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة شركة مصر للطيران بالتوسع في شبكه خطوطها الجوية شمال غرب أوروبا.

وأكد الجانبان أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين.

ومن جانبها، أشادت السفيرة الأيرلندية بالتعاون والتنسيق الدائم مع قطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لراغبي السفر من وإلى مصر.

وأعربت عن تطلعها إلى فتح نقاط جديدة بين البلدين بما يلبي متطلبات السوق الأيرلندي ويدعم الشراكات الثنائية المتميزة على كل الأصعدة ويخدم حركة السفر والشحن الجوي من وإلى أيرلندا.​