التنمية المحلية: 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية بالأسبوع الثالث

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024 وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ129 متدربا من جميع المحافظات اجتازوا 4 دورات تدريبية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الثالث وهي: دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واستفاد منها 45 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبلغ عدد متدربيها 28 متدربا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ودورة تطوير الإدارات الهندسية وتدرب فيها 28 متدربا، ودورة الشئون القانونية واستفاد منها 28 متدربا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبي الثالث للأسبوع القادم ويستفيد منها 28 متدربا، لافتا إلى أن الوزارة تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلا عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشاد المتدربون، خلال حفل الختام، بالمستوى المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وقدرة المدربون على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقي مستوى الاستضافة الذي قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب.

وأكدوا أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء في مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.​