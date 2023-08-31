حقك تنظمي.. 4 قوافل طبية تفحص 1765 مواطنًا بأحياء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الكشف على المواطنين بأحياء الإسكندرية، وذلك لليوم الرابع على التوالي تحت شعار "حقك تنظمي".

واستهدفت 4 قوافل طبية الكشف على المواطنين في تخصصات "الأطفال، الباطنة، تنظيم الأسرة، نساء، أمراض مزمنة، الأورام، الاعتلال الكلوي"، وتقديم العلاج بالمجان، وذلك بأحياء الجمرك وغرب والمنتزه أول والعامرية ثان.

وأسفرت القوافل الطبية عن توقيع الكشف الطبي على 1765 مواطنًا، معظمهم من السيدات، بواقع 556 حالة بحي الجمرك، و315 حالة بحي المنتزه أول، و470 حالة في العامرية ثان، و424 حالة بحي غرب.

وتضمنت القوافل حصر 97 سيدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان، فضلا عن حصر 87 مواطنًا للانضمام إلى فصول محو الأمية بالأحياء، تسجيلهم لاجتياز الامتحان والحصول على شهادة محو الأمية.

يشار إلى أن القوافل الطبية شملت العديد من المعارض الخيرية وندوات التوعية من بينها شرح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " مشروعك"، ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر وختان الإناث، وترشيد استهلاك المياه وغيرها.