معهد أمراض النباتات يختتم دورة التعامل مع التغيرات المناخية

كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث أمراض النباتات دورة تدريبية بعنوان زراعة الأنسجة النباتية والتعامل مع التغيرات المناخية في الفترة من 27 أغسطس إلى 31 أغسطس 2023، بمعامل وقاعات معهد بحوث امراض النباتات.

وقال الدكتور محمود قمحاوي، مدير المعهد، إن الدورة تهدف إلى إعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية، حيث تعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة أسرع، بالإضافة إلى اختصار الوقت، موضحًا أن أشهر المحاصيل التي تستخدم هذه التقنية لإنتاج الشتلات هو الفراولة والموز والنخيل والبطاطس، حيث يمكن للمتدربين في هذه الدورة الاستفادة من الجانب العملي والتطبيقي.

كما يمكنهم اقتحام هذا المجال وإيجاد فرصة عمل متميزة وبذلك فإن معهد بحوث أمراض النباتات يساهم في تجهيز وإعداد جيل من المهندسين المتميزين في هذا المجال

وشملت محاور الدورة ما يلي:

1- استراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض.

2- تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3- تعقيم الجزء النباتي وتحضير البيئة المغذية.

4- تطبيقات عملية لكل متدرب.

5- تطبيقات عملية لكل متدرب​