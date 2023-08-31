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لهذه الفئات.. السكة الحديد تكشف سعر تذكرة الدخول لمحطة قطارات الصعيد

11:08 ص الخميس 31 أغسطس 2023

محطة قطارات الصعيد ببشتيل

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كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قيمة تذكرة دخول محطة قطارات الصعيد في بشتيل بمحافظة الجيزة، والتي يتم تحصيلها من غير المسافرين.

وقال عامر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس بمقر محطة قطارات الصعيد، إن رسوم تذكرة دخول غير المسافرين ستكون كما في في محطة مصر برمسيس بقيمة ٣ جنيهات.

وشدد رئيس الهيئة على أن هذه التذكرة تحصل فقط من المواطنين الذين يدخلون المحطات والأرصفة لتوصيل أو استقبال المسافرين وليس من الركاب الذين يركبون القطارات.

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محطة قطارات الصعيد سعر تذكرة الدخول المهندس محمد عامر الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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