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BBC

الافتتاح خلال الأيام المقبلة.. السكة الحديد تكشف قيمة تكلفة محطة قطارات الصعيد

10:43 ص الخميس 31 أغسطس 2023

محطة قطارات الصعيد بالجيزة

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كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تكلفة إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل.

وقال عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التكلفة وصلت إلى الآن ٣.٥ مليار جنيه من موازنة هيئة السكة الحديد.

وأضاف رئيس الهيئة: الافتتاح خلال الأيام القادمة والمحطة في مراحلها تشكيلها النهائية.

وتابع أن المحطة تخدم الوجه القبلي وخط المناشي اللي كل الناس بتقول أننا غير مهتمين بيه.

سوق مصراوى

محطة قطارات الصعيد السكة الحديد المهندس محمد عامر منطقة بشتيل

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