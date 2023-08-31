الافتتاح خلال الأيام المقبلة.. السكة الحديد تكشف قيمة تكلفة محطة قطارات الصعيد

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تكلفة إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل.

وقال عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التكلفة وصلت إلى الآن ٣.٥ مليار جنيه من موازنة هيئة السكة الحديد.

وأضاف رئيس الهيئة: الافتتاح خلال الأيام القادمة والمحطة في مراحلها تشكيلها النهائية.

وتابع أن المحطة تخدم الوجه القبلي وخط المناشي اللي كل الناس بتقول أننا غير مهتمين بيه.

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