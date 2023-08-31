فرص عمل.. وظائف بمحافظة الإسكندرية في تخصصات مختلفة - المميزات وكيفية التقدم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في شركة العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل للعمل، وكذلك تنظيم فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من المتدربين على مهنة تصنيع الأسماك، فى إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 30 متدرب ومتدربة بعد انتهاء فترة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 أيام.

وجاءت الوظائف المطلوبة كما يلي: (مهن أخصائى سلامة، وميكانيكي سيارات، وسائق ملاكى، وسائق درجة ثانية، وكهربائى سيارات، وعمال إنتاج، من حملة المؤهلات المتوسطة).

وقال محمد كمال وكيل المديرية، إنه في إطار دور المديرية في القيام بمهام عملها في توفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع شركتي العلمين باك، وفيلمر نايل تكتسايل بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب الذكور على عدد من المهن، ومنوهاً إلى ان مميزات تلك الوظائف قبول الطلبات حتى سن 45 سنة، مع توفير تأمين صحى واجتماعى.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بتلك الفرص التقديم بمقر المديرية و عنوانه (خلف نقابة الأطباء بسموحة شارع سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل)، كما يمكن التواصل على الرقم 01210385801، للاستفسار ومعرفة المستندات المطلوبة للتقديم.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أشار فيه إلى احتفال المديرية بتخرج الدفعة الثالثة للخريجين في مجال تصنيع الأسماك، حيث قام وكيل المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون بـ تسليم شهاداتهم بعد اجتيازهم الاختبار لـ 30 متدرب ومتدربة، وذلك بقاعة المديرية بعد انتهاء مدة التدريب وهي 11 ساعة تدريبية لمدة 3 ايام، مؤكداً على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي، وأكد وكيل المديرية أنه يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهني بالمحافظة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، وحضر فعاليات الاحتفالية ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب .