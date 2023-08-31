لا توجد أماكن خالية.."الغرف السياحية": نسب الإشغال بفنادق العلمين وصلت 90 %

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع لخبير السياحي، عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال في مصر ما زالت مرتفعة خلال الفترة الحالية.

وأضاف "هزاع" لـ"مصراوي" في تصريحات خاصة، أنه يوجد بعض الفنادق بالبحر الأحمر حسب البراند تصل نسبة الإشغال بها لـ 90 %.

وأوضح عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، أن هناك بعض الأماكن التي تصل بها نسبة الإشغال إلى 80 أو 90 % والبعض الآخر يصل إلى 100 % وأن نسب الإشغال حالياً مرتفعة جداً بالمناطق السياحية.

وأشار أن نسبة الإشغال بالبحر الأحمر، والعلمين والإسكندرية تصل لـ90 %، وأنه عند الاتصال بـ الفنادق للحجز في شهر سبتمبر لا نجد أماكن لوجود نسب إشغال مرتفعة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال تقل خلال شهر أكتوبر نتيجة بدء موسم الدراسة، وتغيير الموسم بالنسبة للأجانب.