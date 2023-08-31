بالأسماء..حركة تنقلات وترقيات موسعة بقيادات شمال القاهرة للكهرباء
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كتب - محمد صلاح:
أصدر المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حركة ترقيات وتنقلات موسعة بقطاعات الشركة المختلفة تضمنت ما يلى:
نقل الدكتور مهندس محمد عرفة رئيس قطاع شبكات سيرا لرئاسة قطاع شبكات توزيع مصر الجديدة.
نقل المهندس عبد الله سلامة بصيلة رئيس قطاع شبكات توزيع الخلمية العمل رئيس قطاع شبكات توزيع مدينة نصر.
نقل وترقية المهندس ايمن الزينى مدير الإدارة العامة لشبكات التجمع الاول والرحاب بدرجة مدير عام للقيام بأعمال رئيس قطاع شبكات توزيع المرج.
نقل المهندس مصطفى الافندى رئيس قطاع شبكات توزيع مصر الجديدة لرئاسة قطاع شبكات توزيع الحلمية.
نقل المحاسب أحمد عبد الباقى رييس قطاع الشئون التجارية مدينة نصر لرئاسة قطاع الشئون التجارية الحلمية.
نقل المحاسب أحمد الحسينى رئيس قطاع الحلمية التجارى للعمل رئيسا لقطاع مصر الجديدة التجاري.
نقل المحاسب هانى عزت القواس مدير الإدارة العامة لإيرادات التجمع الخامس والقطامية بدرجة مدير عام لشغل مدير الإدارة العامة لإيرادات التجمع الاول والرحاب.
نقل المحاسب أحمد خيرت سعودى مدير الإدارة العامة لإيرادات قباء لشغل مدير الإدارة العامة لإيرادات حلمية الزيتون وعين شمس بقطاعات الشئون التجارية.
سوق مصراوى
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