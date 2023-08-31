القمر الأزرق العملاق يظهر في سماء مصر والعالم
كتب- محمد أبو بكر:
شهد العالم حدثا فلكيا، يمثل في ظاهرة "القمر الأزرق العملاق" المكتمل في برج الحوت.
وكشفت صفحة رصد طقس مصر، في بيان رسمي لها بموقع "فيسبوك"، عن ظاهر القمر الأزرق التي من المنتظر حدوثها اليوم بسماء مصر.
وأوضحت أن ظاهرة القمر الأزرق، الذي سيكون ثالث قمر عملاق في عام 2023، و أكبر وألمع بدر لهذا العام.
ولفتت إلى أن القمر الأزرق سيكون مرئياً في سماء مصر والعالم طوال الليل، وستكون ذروة لمعانه الليلة.
وأوضحت أن الأمر ليس له علاقة بلون القمر، ولكن أطلق وصف الأزرق على هذا القمر؛ عائدًا إلى جملة إنجليزية شائعة تعني «مرة واحدة في القمر الأزرق»، كناية عن ندرة الأمر.
وأوضحت أن ظاهرة القمر العملاق النادرة التي ستحدث اليوم بعد منتصف الليل لن تتكرر حتى عام 2037 اي بعد 14 عام من الان، مطالبة المواطنين بعدم تضييع الفرصة.
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