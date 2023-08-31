العمل: ندوة للتوعية بقيمة العمل الحر والمشروعات الصغيرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن تنظيم ندوة للتوعية، حول ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، بكلية الآداب بجامعة المنوفية للطلاب ضمن سلسلة ندوات التوعية التي تقوم بها داخل الحرم الجامعى فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة، لخدمة أكبر شريحة من الشباب.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أنه وجه رسالة للشباب الجامعى قال فيها، إن الوزارة أطلقت حملة قومية وإعلامية لترسيخ ثقافة العمل الحر وتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل، وأننا نعمل على قدم وساق مع شركاء التنمية للانتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، و تعزيز علاقات العمل والتأكيد على أهمية العمل، وأكد على الدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة وأهمية الإعلام في دعم التنمية وتوعية الشباب والمجتمع، ومشاركة جميع أجهزة الدولة فى ذلك، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على وجود الشباب والجميع لبناء الوطن ومواكبة العصر وأن يُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية أن وزارة العمل قامت بالعديد من المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، من أجل المزيد من الإنتاجية لمواجهة كل التحديات الراهنة، وأن المديرية مستعدة لاستقبال كل الشباب من أبناء المحافظة، وكذلك مراكز التدريب التي توفر برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم لسوق العمل من أجل النهوض بمستقبلهم وتوفير فرص عمل مناسبة وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأيضاً تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة.