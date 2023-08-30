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العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة للشباب.. أبرز التخصصات وكيفية التقديم

11:52 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

حسن شحاتة وزير العمل

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كتب - محمد أبو بكر:

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف ولذوى الهمم، في عدد من التخصصات.

و انعقد الملتقى بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة و إستثمارية بالمحافظة، وخلال الافتتاح سلم الوزير عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، بحسب البيان.

وجاءت أبرز التخصصات المطلوبة كما يلي: - الخدمات البيئية،و الأمن، والدعاية الإعلام، مجالات السياحة، مهندسين معمار، مهندسين صيانة، مهندسين مكانيكا، مهندسين كهرباء، زمحاسبين، الخدمات المالية والتجارية، أخصائيين واستشاريين سلامة وجودة، حصر هندسى، مشتريات، تمريض، خدمة عملاء، كول سنتر، إداريين، مدرسين جميع التخصصات، فنين صيانة، مشرفين، أمناء مخازن، سكرتارية.، مدخل بيانات، استقبال، استعلامات، كاشير، مبيعات، سائقين، تيلى سيلز، حفارين، شيف، طباخ، بائعين.

وأوضحت وزارة العمل أنه يمكن التقديم والتسجيل لحضور الملتقي والتقديم على كل فرص العمل المتاحة من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من هنا، وملء كل البيانات المطلوبة، ويكون الملتقى بالعنوان الآتي: (فندق كونكورد السلام، بجوار بوابة 5 لنادي الشمس جسر السويس محافظة القاهرة).

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حسن شحاتة وزير العمل فندق كونكورد السلام عقود عمل لذوي الهمم فرص العمل

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