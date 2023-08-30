برلماني يطالب وزير الزراعة بالتوزيع العادل للأسمدة على المزارعين

كتب - نشأت علي:

ثمن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة وزير الزراعة السيد القصير، لدعمة غير المسبوق للمزارع المصرى، وحل مشكلة السماد مما كان له عظيم الأثر على نفوس المزارعين وتخفيف حدة معاناتهم، خاصة داخل محافظة سوهاج.

وتابع "قورة"، أنه استكمالًا لخطة النهوض بقطاع الزراعة في مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي ونظرا لأننا في ذروة الاحتياجات السمادية لمحصول القصب والذرة الرفيعة والذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس، فقد طالب بمد صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى 30 سبتمبر 2023.

وطالب من وزير الزراعة بإصدار توجيهات الى الجمعية العامة للائتمان في الالتزام بضخ الأسمدة لمحافظه سوهاج، خاصة أنه حتى هذه اللحظة تتفنن في اختلاق وافتعال المشاكل للتنصل من أداء واجباتها مع التنبيه على مديرية الزراعة بسوهاج علي عدالة التوزيع والمساواة للأسمدة الواردة للمحافظة علي المراكز الإدارية المختلفة للمحافظة، وكذلك الجمعيات الزراعية خاصة إن هناك حتى هذه اللحظة مراكز لم تصل إليها سوى 40%من احتياجاتها، وهناك مراكز تعدت 90%من احتياجاتها، ونفس الأمر وأشد في الجمعيات الزراعية وخاصة جمعيات الائتمان.