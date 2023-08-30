فرص عمل وتدريبات مهنية على 3 وظائف بالإسماعيلية - الأوراق المطلوبة والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجاني للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة، و صيانة التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل التابع للمديرية، وكذلك توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص للشباب على مهن أفراد أمن وحراسة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه ببدء تلقى الطلبات الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم والامتيازات كما يلي:

-صورة المؤهل الدراسى.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص - يبدأ التدريب فور إكتمال العدد المطلوب لكل دورة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون بمقر مركز التدريب المهنى و عنوانه (خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى "مساكن مبارك"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن افراد امن وحراسة.

وأوضح أن التقديم بمقر المديرية وموضحاً المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهى:

- أصل الموقف من التجنيد.

- أصل المؤهل الدراسى.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- استمارة تأمينات.

- شهادة قيد ( كعب عمل).

- عدد 8 صور شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

و يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة و رؤية مصر 2030 .