ظاهرة تتكرر بعد 14 عامًا.. موعد ظهور القمر العملاق في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد العالم في تمام الـ 2:35 صباح الغد الخميس بتوقيت مصر حدثا فلكيا يتمثل فيما يسمى ظاهرة "القمر الأزرق العملاق" المكتمل في برج الحوت.

وكشفت صفحة رصد طقس مصر، في بيان رسمي لها بموقع "فيسبوك"، عن ظاهر القمر الأزرق التي من المنتظر حدوثها وتظهر في مصر أيضا.

وأوضحت أن ظاهرة القمر الأزرق، سيكون "ثالث قمر عملاق في عام 2023"، وأكبر وألمع بدر لهذا العام.

ولفتت إلى أن القمر الأزرق سيكون مرئياً في سماء مصر والعالم طوال الليل، وستكون ذروة لمعانه الليلة.

وأوضحت أن الأمر ليس له علاقة بلون القمر، ولكن أطلق وصف الأزرق على هذا القمر؛ عائدًا إلى جملة إنجليزية شائعة تعني «مرة واحدة في القمر الأزرق»، كناية عن ندرة الأمر.

وأوضحت أن ظاهرة القمر العملاق النادرة التي ستحدث اليوم بعد منتصف الليل لن تتكرر حتى عام 2037 أي بعد 14 عام من الآن، مطالبة المواطنين بعدم تضييع الفرصة.