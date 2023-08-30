العمل: ختام برنامج تدريبي على التسويق الإلكتروني بالأقصر

كتب- محمد أبو بكر:

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، البرنامج التدريبى على مهنة التسويق الإلكترونى لـ عدد 17 متدرب ومتدربة، بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين برنامج الأغذية العالمي WFP، ووزارة العمل لتأهيل الشباب على مهن مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال أو من يمثلهم ومطلوبة في سوق العمل.

وشاركت المديرية في ندوة للتوعية نظمها اتحاد شباب أرمنت بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية لخدمة قضايا الشباب.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاته بضرورة الاهتمام بالتدريب المهني لإعادة تأهيل الشباب حتى يتمكن من الحصول على دخل أو فرصة عمل لائقة، وبتوجيهات من المهندس أيمن قطامش رئيس، الإدارة المركزية للتدريب المهنى، اختتمت المديرية الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى لعدد 17 متدرب ومتدربة، والذي جرت بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية شاركت في ندوة توعية نظمها اتحاد شباب أرمنت برئاسة المهندس اسلام الدهريين تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان، وتم الرد على استفسارات الشباب حول دور الوزارة في تشغيل ذوي الهمم وإيجاد فرص عمل للشباب وتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ودور وحدة المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .