حدث في 8 ساعات| أبرز قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي وتفاصيل غرق فندق عائم بالأقصر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعلمين، وتشكيل لجنة أثرية لمعاينة حريق مسجد هلال، وتفاصيل ما حدث للفندق العائم بالأقصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تبدأ بـ 9200 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر العمرة هذا الموسم

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر العمرة لشركات السياحة وذلك خلال الأيام القادمة وفقا لخطوط الذهاب والعودة، كما تم مراعاة الأسعار وفقا لاختيار اليوم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة. ويناقش المجلس موضوعات مهمة ومن المقرر أن يصدر عددا من القرارات بعد نهاية الاجتماع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السقف والمنبر والشبابيك ولعت.. تشكل لجنة أثرية لمعاينة حريق مسجد هلال البيه بالدقهلية

شكَّلَ العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، اليوم الأربعاء، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار؛ لاستكمال أعمال معاينة مسجد هلال البيه الأثري، الموجود بقرية كوم النور بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الذي شبَّ به حريق مساء أمس؛ لحصر التلفيات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة؛ تمهيدًا لإجراء أعمال الترميم اللازمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

غرق ولَّا ماغرقش؟.. "السياحة" تكشف ما حدث للفندق العائم بالأقصر..

نفى محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ما تردد من أنباء بشأن غرق الفندق العائم الذي تعرض إلى حادث ميل، اليوم الأربعاء، على كورنيش الأقصر، وأنه لم يُبحر من الأساس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي.. ماذا دار في اللقاء؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، و السيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رسمياً.. مجلس الوزراء يوافق على انتهاء عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة توافق على 14 قرارًا في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، على رأسها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك بإضافة كليتي: التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ساعة مع الوزيرة.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة أبناء مصر في نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء ضمن فعاليات مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع جاليات نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفيرة دينا الصيحي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، وعدد من ممثلي وكبار مسؤولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية: (الجوازات، السجل المدني، المعاشات، الجمارك، هيئة الاستثمار، البنك الأهلي)، وأبناء الجالية المصرية في الدول الثلاث.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا