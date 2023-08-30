الجيزة: وإزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية بالصف

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى واردة من أحد المواطنين بمركز ومدينة الصف، يتضرر فيها من قيام مالك الشقة الكائنة بالدور الأرضي، بجوار سنترال الصف لقيامه بأعمال هدم وتكسير بالشقة القاطن بها، بغرض تحويلها من النشاط السكني إلي النشاط التجاري بالمخالفة .

وعلي الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة الصف بسرعة إجراء المعاينة الميدانية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة المخالفة وإلزام المخالف بإعادة بناء الحوائط، ورد الشيء لأصله وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار ذلك مجددا .