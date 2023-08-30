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BBC

رسمياً.. مجلس الوزراء يوافق على انتهاء عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد

03:56 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عمل الموظفين من المنزل «أون لاين»، يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.

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مصطفى مدبولي انتهاء عمل الموظفين من المنزل مجلس الوزراء

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