سيتجاوز التحديات.. "الحرية المصري" يعلن دعم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

أعلن حزب الحرية المصري تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وحضور النائب المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم.

واعتمد المكتب السياسي للحزب ما جاء من توصيات للاجتماعات المكثفة التي عقدتها في هذا الشأن الهيئة العليا، والأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات ووحداتها القاعدية.

وقال الحزب، في بيانه، اليوم الأربعاء: "انطلاقًا من حرص حزب الحرية المصري على إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامة للمواطنين، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحقيق آمال وطموحات وتطلعات جميع فئات الشعب المصري".

وأضاف الحزب: "... واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الشاملة، وحفاظًا على الإنجازات والإصلاحات التي تمت في جميع المجالات، والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، وما تتطلبه المرحلة القادمة من قيادة تتسم برؤية سياسية ثاقبة قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصري، وحماية الأمن القومي للبلاد، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية... وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تلقي بظلالها على جميع شعوب العالم، وإيمانًا بأن المرحلة القادمة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، فإننا على ثقة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد القادر على تجاوز تلك التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في بناء دولة عصرية حديثة وفقًا لأفضل المعايير العالمية".

وقرر حزب الحرية المصري في ضوء ما تقدم تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا اعتمد فيه ما جاء من توصيات للاجتماعات المكثفة التي عقدتها في هذا الشأن الهيئة العليا للحزب والأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات ووحداتها القاعدية.

وقرر الحزب إطلاق حملة "المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار"؛ مع بذل كل الجهود من جانب أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية، للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن ذلك واجب وطني.