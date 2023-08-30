أحدها يعرضك إلى محضر وغرامة.. شرح رموز شاشة عداد الكهرباء الكارت -أكواد وأرقام

كتب- محمد صلاح:

انتشرت في الآونة الأخيرة في شاشات العدادات مسبقة الدفع للكهرباء بعض الرموز الغريبة التي قد تشير إلى وجود مشكلة ما في العداد.

ويستعرض "مصراوي" أهم الكلمات والرموز التي قد تظهر على عداد الكهرباء مسبق الدفع، وطرق التعامل معها، في ما يلي: