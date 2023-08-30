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أحدها يعرضك إلى محضر وغرامة.. شرح رموز شاشة عداد الكهرباء الكارت -أكواد وأرقام

12:58 م الأربعاء 30 أغسطس 2023
أحدها يعرضك إلى محضر وغرامة.. شرح رموز شاشة عداد الكهرباء الكارت -أكواد وأرقام

عداد الكهرباء الكارت

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كتب- محمد صلاح:

انتشرت في الآونة الأخيرة في شاشات العدادات مسبقة الدفع للكهرباء بعض الرموز الغريبة التي قد تشير إلى وجود مشكلة ما في العداد.

ويستعرض "مصراوي" أهم الكلمات والرموز التي قد تظهر على عداد الكهرباء مسبق الدفع، وطرق التعامل معها، في ما يلي:

سوق مصراوى

عداد الكهرباء الكارت سرقة التيار الكهربائي العدادات مسبقة الدفع للكهرباء

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