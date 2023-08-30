الأكثر شيوعا في العالم.. كيف يحدث تسوس الأسنان؟ الصحة تقدم نصائح مهمة

كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة لحماية الأسنان من التسوس.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، الأربعاء، إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي نتناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا)، مسببًا تسوس الأسنان.

وتشمل النصائح التي قدمتها وزارة الصحة لحماية الأسنان من التسوس:

* تجنب الإكثار من تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية؛ إذ أن ذلك يزيد احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس.

* تجنب المشروبات الغازية المحلاة، والمنبهات كالقهوة والشاي.

* غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة، واستخدام خيط الأسنان يومياً لإزالة الطعام بين الأسنان.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن تسوس الأسنان هو ضررٌ دائمٌ يحدث في أجزاءٍ من السطح الصلب للأسنان يبدو على هيئة ثقوبٍ أو فتحات صغيرة. ينجم تسوس الأسنان الذي يُسمى أيضًا نخر الأسنان أو النخور عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك البكتيريا في الفم والتناول المتكرر للأطعمة الخفيفة وارتشاف المشروبات السكرية وعدم تنظيف الأسنان جيدًا.

يُعد تسوس الأسنان ونخرها من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم. وهي شائعة بشكل خاصةً بين الأطفال والمراهقين والبالغين الأكبر سنًا. ولكن يمكن لأي شخص لديه أسنان الإصابة بالتسوس بما في ذلك الأطفال.

الأعراض

تتباين علامات وأعراض تسوس الأسنان وذلك بناء على شدة التسوس وموضعه. ففي بداية مرحلة تسوس الأسنان قد لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق. ولكن مع تطور التآكل وازدياد حجمه، تبدأ أعراض وعلامات كالتالي في الظهور:

- ألم في الأسنان أو ألم مفاجئ تلقائي أو ألم يحدث من دون سبب واضح

- حساسية الأسنان

- ألم خفيف أو حاد أثناء الأكل أو شرب شيء حلو أو بارد أو ساخن

- حفر أو فجوات واضحة في الأسنان

- بقع بنية أو سوداء أو بيضاء على أي سطح من الأسنان

- ألم عند قضم الطعام

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