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BBC

بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين

12:13 م الأربعاء 30 أغسطس 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

ويناقش المجلس موضوعات مهمة ومن المقرر أن يصدر عددا من القرارات بعد نهاية الاجتماع.​

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مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء العلمين الجديدة

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