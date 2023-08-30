بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

ويناقش المجلس موضوعات مهمة ومن المقرر أن يصدر عددا من القرارات بعد نهاية الاجتماع.​