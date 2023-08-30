الذروة بعد ساعات.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء هو ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ووجود موجة حارة تستمر لمدة 48 ساعة مقبلة، على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الحرارة اليوم تكون على القاهرة 37 درجة، بينما المحسوسة 39 درجة، وتكون 42 على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أن الأجواء تكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وتابعت: "يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة بالجو وهو ما يتسبب في الإحساس بالحرارة الشديدة حيث ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء".

وأشارت إلى أن الشبورة الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق والطرق القريبة من المسطحات المائية لكن سرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحا.

وأكدت أنه بداية من يوم الجمعة المقبل يوجد تحسن في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لكن بداية من يوم السبت ت​وجد نسمات هواء تساعد على تحسن حالة الطقس بشكل كبير.