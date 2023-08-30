للتوعية بالحقوق والواجبات.. تفاصيل جولة وزارة العمل بشركة مستلزمات طبية بالإسماعيلية

كتب- أحمد السعداوي:

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية للشركة الدولية للمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوي الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والوجود المستمر بين كل العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة اليوم الأربعاء، أن الشركة تعمل باستثمار مصري منذ عام 2020، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبًا؛ يعمل به من الإناث 86، ومن الذكور 40، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوي الهمم بإجمالي 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وهناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق أحدث الأجهزة، مع الالتزام بالزي والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا، ومتابعة سلوك العامل، واختبار الأجهزة بشكل دوري، والتأكد من المنتج قبل البيع؛ ليكون بشكل آمن .

وأضاف مدير المديرية أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للوجود بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة؛ من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، ولتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون، بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.