الفريق أول محمد زكي يلتقي عددا من قادة القوات المسلحة

كتب- محمد سامي وأ ش أ:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة.. مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.. مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات.

كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023.

وفي نهاية اللقاء تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي معرض هيئة الإمداد والتموين والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه.​